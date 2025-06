Sanità: Nicola Calò è il nuovo responsabile delle Cure Primarie del Distretto Livornese

Livorno, 19 giugno 2025 - Nicola Pietro Michele Calò è il nuovo responsabile dell’Unità Funzionale Cure Primarie della Zona Distretto di Livorno. La nomina, formalizzata con la deliberazione 606/2025, ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata. L’incarico si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento delle cure primarie, sempre più centrali nel modello di sanità territoriale previsto dalle recenti riforme nazionali e regionali. "In un contesto in cui le fragilità sociali e sanitarie crescono – ha dichiarato Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – potenziare la sanità territoriale significa garantire risposte tempestive e prossime ai bisogni reali delle persone. Le cure primarie sono il primo presidio di salute e svolgono un ruolo chiave nella prevenzione e nella gestione delle cronicità. La nomina del dottor Calò va proprio in questa direzione, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi capillare, coordinata e multidisciplinare". Calò, 65 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari, con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Dopo un lungo percorso professionale all’Azienda sanitaria di Verona – dove ha ricoperto incarichi di responsabilità nella rete distrettuale e nelle cure primarie – dal 2023 lavora per l’Azienda USL Toscana nord ovest. Dal 2024 è stato sostituto del direttore dell’Unità Cure Primarie nella zona livornese. "È un onore e una grande responsabilità – ha commentato il dottor Calò –. Affronto questo incarico con spirito di servizio, consapevole dell’importanza di lavorare in sinergia con medici di base, operatori sanitari e istituzioni locali per costruire un modello di presa in carico centrato sulla persona e orientato alla continuità delle cure. Rafforzare la sanità territoriale – ha concluso – è una sfida anche culturale: si tratta di costruire insieme una rete che sappia ascoltare, sostenere e accompagnare i cittadini nel loro percorso di salute".