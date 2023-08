Sanità, operatori aggrediti: "Più guardie giurate, alziamo il livello di allerta"

Rosignano (Livorno), 5 agosto 2023 – La direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ha espresso solidarietà agli operatori che sono stati aggrediti e che si sono trovati a far fronte all’ennesima azione violenta nei confronti di sanitari a Rosignano.

"Il problema della violenza fisica e verbale verso gli operatori sanitari - ha sottolineato la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani - che quasi giornalmente si verifica all’interno delle strutture sanitarie è un fenomeno che dobbiamo contrastare con tutti gli strumenti a disposizione. Nella nostra azienda da anni opera un gruppo di lavoro multidisciplinare che monitora e individua le azioni di miglioramento da mettere in atto nei settori più esposti, ci siamo dotati anche di un sistema standardizzato di segnalazione degli eventi aggressivi e nei settori più a rischio abbiamo aumentato la presenza di guardie giurate e di sistemi di telecamere. I dati ci confermano che i settori maggiormente a rischio sono le strutture di pronto soccorso, i reparti di psichiatria, le sedi continuità assistenziale, alle quali si aggiungono i servizi sociali, sempre più sotto pressione anche a causa dell’aumento del disagio sociale".

«L’aggressione che si è verificata a Rosignano - ha detto la direttrice dei servizi sociali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Laura Guerrini - ci ha messo in ulteriore allarme per la gravità dell’aggressione. Innanzitutto voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle colleghe che si sono trovate a dover fronteggiare una tale violenza gratuita mentre stavano svolgendo il loro lavoro con professionalità e impegno. Con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e la rete salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi mesi stiamo inoltre portando avanti un lavoro di miglioramento delle misure di sicurezza nelle nostre sedi più a rischio e in questo ambito è prevista anche a Rosignano la presenza di una guardia giurata".

In questo momento difficile, l’Asl ricorda l’impegno professionale della direttrice della Società della Salute Valli Etrusche Laura Brizzi, che sta seguendo la questione con attenzione e sensibilità, facendo rete e rapportandosi quindi, quotidianamente, con gli operatori, con gli enti locali e con le associazioni del territorio.

m. p.