Sassari, 6 dicembre 2020 - Tragedia in Sardegna, dove una diciottenne di Riotorto, in provincia di Livorno, Sara Lenzi, è morta mentre partecipava a un rallly in moto. E' accaduto nella giornata di domenica intorno alle 13 a Alà dei Sardi, un comune in provincia di Sassari, nella zona della Gallura.

La giovane, a bordo della sua due ruote, stava effettuando un trasferimento tra due prove speciali quando ha perso il controllo della moto cadendo su una strada secondaria con fondo in cemento. L'urto è stato molto violento. Ha battuto la testa e il casco si è rotto. Il trauma cranico è stato fatale.

Immediati i soccorsi da parte del 118, purtroppo vani. Troppo gravi le ferite riportate dalla ragazza. In un primo tempo era stato attivato anche l'elisoccorso. La ragazza, nel cadere, avrebbe anche sbattuto contro un'auto che arrivava dalla direzione opposta.

Inizialmente si era ipotizzato che il mezzo fosse sopraggiunto sul luogo dell'incidente senza poter fare nulla per evitare l'impatto, ma secondo gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Ozieri, coordinati sul posto dal comandante Andrea Asuni, è verosimile che la ragazza abbia perso il controllo della sua moto dopo aver urtato il mezzo, un suv della Honda.

Il magistrato di turno ha comunque disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari per accertamenti.

La ragazza correva nell'ambito del Rally Sandalion, che aveva come base Olbia e che è stato subito sospeso non appena si è saputo dell'incidente. La manifestazione era valida come settima e ottava prova del Campionato Italiano Motorally 2020. La ragazza correva per il Team Beta Dirt Racing.

Sui social network sono tanti i messaggi di cordoglio del mondo dei motori per Sara Lenzi. In un'intervista a fine ottobre, quando ancora la manifestazione sarda era in forse a causa del covid, la ragazza sperava di partecipare. "Spero di esserci e di divertirmi", aveva detto. Quella sarda è stata, tragicamente, l'ultima gara della giovane.