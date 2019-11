Portoferraio, 22 novembre 2019 - Anche all’Elba, sull’onda di quanto avvenuto a Bologna, il segretario della Lega Matteo Salvini, il 30 novembre, in occasione della sua visita sull’isola per inaugurare una sede del suo partito ed incontrare i cittadini in piazza Cavour, troverà ad accoglierlo le ‘sardine’ locali che hanno intenzione di dar vita ad una contro manifestazione all’insegna del motto ‘L’Elba non lega’.

I dettagli e la sede dell’iniziativa per dimostrare – come si legge sulla pagina Facebook del comitato costituitosi per l’occasione - «che non siamo una fortezza da espugnare e meritiamo rispetto» verranno definiti questa sera in un incontro tra i suoi promotori che segue una precedente riunione svoltasi martedì nella quale è stata confermata l’intenzione di portare avanti «una protesta apartitica, pacifica e colorata, parlando di diritti».

Secondo indiscrezioni la contro manifestazione potrebbe svolgersi in piazza Marinai d’Italia. Matteo Salvini il 30 novembre dovrebbe arrivare all’Elba in elicottero tra le 12.30 e le 13.30, probabilmente all’aeroporto di Marina di Campo, e ripartire prima delle 16,30 per raggiungere Pisa per un incontro con i detenuti del carcere ‘Don Bosco’ ed infine spostarsi a Firenze dove, al Tuscany Hall, sarà l’ospite d’onore della cena elettorale da 1000 persone durante la quale ufficializzerà il nome del candidato del centro destra alle elezioni regionali.