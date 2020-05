Sassetta (Livorno) 9 maggio 2029. – Il Comune di Sassetta, ha deliberato contributi economici alle attività produttive di Sassetta che hanno sofferto a causa della crisi sanitaria. Con l’avviso, che sarà pubblicato lunedì 11 maggio si permetterà alle piccole aziende di accedere a un beneficio economico a fondo perduto di 10.000 euro complessivi. Gli abitanti del Comune di Sassetta sono appena 477 e rendono la località la meno popolosa della terraferma in Toscana, battuta solo da Capraia Isola che conta 407 residenti. Ciononostante il piccolo comune non si sottrae a cogliere le difficoltà del momento e mette a disposizione degli abitanti le riserse di cui dispone. L’ammontare del contributo da destinare a ogni singola impresa sarà quantificato in base al numero di domande ammissibili ricevute. Non saranno stilate graduatorie: ogni domanda ammissibile beneficerà del contributo. Potranno accedere i titolari di partita iva iscritti alla Camera di commercio e attivi nel territorio comunale che abbiano subito disagi economici a causa dell’emergenza sanitaria e siano in regola con i versamenti dei tributi comunali. Le domande potranno essere presentate esclusivamente via pec all’indirizzo comunesassetta@postacert.toscana.it dall’11 maggio fino alle 12 del 22 maggio. Per maggiori informazioni, c.bandini@comune.sassetta.li.it.

p.b.