Livorno. 15 agosto 2024 – Questa mattina il team di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Geo Barents ha soccorso 57 persone su un gommone. Il porto di sbarco assegnato dalle autorità è Livorno: non c’è ancora la comunicazione sulla data prevista per l'arrivo della nave nel porto labronico. Negli ultimi mesi a Livorno sono arrivate numerose barche di Ong cariche di migranti soccorsi in mare, compresa quella di Emergency.