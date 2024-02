Isola d’Elba, scala abusiva nella villa sul mare da sogno: c’è il sequestro

Portoferraio, 15 febbraio 2024 - Stavano ultimando la realizzazione di una scala sulla scogliera per collegare la villa al mare, ma sono stati scoperti dalle attività di vigilanza della motovedetta CP 2117 della Guardia Costiera di Portoferraio.

L’opera è stata realizzata abusivamente all’Enfola (nel Comune di Portoferraio), lungo uno dei litorali costieri più belli dell’isola d’Elba, e non si trattava proprio di una scaletta qualsiasi che poteva passare inosservata, ma di una lunga scalinata composta di 8 moduli intervallati da 6 pedane.

L’operazione è stata condotta dall’equipaggio dell’unità navale in collaborazione con il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Portoferraio.

L’illecito è emerso dai controlli effettuati grazie ad applicativi informatici tra cui il Sistema Informativo Demanio (Sid) e l’incrocio con la ricerca del rilascio di eventuali autorizzazioni.

I presunti trasgressori sono stati individuati e deferiti all’autorita giudiziaria di Livorno per violazioni in materia paesaggistica ed ambientale, nonché per abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo, mentre l’opera abusiva sarebbe stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti svolti attengono alla fase delle indagini preliminari.

Intanto prosegue su tutto il litorale l’attività della Guardia Costiera di Portoferraio, in materia di polizia demaniale marittima e di tutela dell’ambiente marino e costiero, contro ogni forma di aggressione al patrimonio pubblico e per garantire la libera fruizione da parte della collettività del demanio marittimo.