Scalandroni puliti, ecco le tappe. Ma c’è poca chiarezza sulle competenze

Livorno, 23 giugno 2023 – Prende il via l’opera di pulizia radicale con lo sfalcio della vegetazione e la rimozione dei rifiuti abbandonati sugli scalandroni di fossi nel Pentagono del Buontalenti, le storiche vie d’acqua della Livorno Medicea.

Finalmente, dopo le segnalazioni arrivate a “Il Telegrafo” e “La Nazione” (WhatsApp 366-6655723) l’amministrazione mette mano alla pulizia. Molti gli appelli al Comune per lo stato di degrado degli scalandroni: vegetazione infestante sempre più invasiva, montagne di rifiuti, avanzi di cibo e bottiglie di alcolici ovunque.

Ieri il sindaco Luca Salvetti, insieme al dirigente Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Leonardo Gonnelli, ha illustrato i dettagli del piano di pulizia sugli scalandroni, in tutto 41. Saranno portati a ’lucido’ su iniziativa dell’amministrazione comunale, in attesa di una regolamentazione delle competenze sul demaniale dei Fossi Medicei.

Lo ha deciso "in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale per questa estate, – ha precisato il sindaco – ma quanto prima chiederemo al Ministero delle Infrastrutture di fare chiarezza sulle competenze che riguardano scalandroni e spallette dei Fossi. Livorno e Venezia sono le uniche città italiane ad avere gli scalandroni per i quali non c’è una disciplina normativa nazionale".

Intanto è stato deciso di effettuare due interventi di sfalcio e manutenzione del verde e tre di raccolta rifiuti abbandonati e relativa pulizia dell’area degli scalandroni.

Il primo a partire da oggi con lo sfalcio allo scalandrone degli Scali D’Azeglio per eliminare il verde infestante, a cui ne seguirà un altro ad agosto a cura dell’ufficio Gestione e Manutenzione del Parchi e del Verde Pubblico del Comune. Aamps provvederà ad effettuare la raccolta dei rifiuti abbandonati e la pulizia dell’area a partire da lunedì 26 giugno. Seguiranno due interventi a chiamata nell’arco dell’estate.

Ulteriori rimozioni di rifiuti potranno essere fatte anche dietro specifiche segnalazioni.

«Ci occuperemo di una parte del demanio dello Stato – ha aggiunto Leonardo Gonnelli – perché ci possono essere problemi igienico sanitari, la proliferazione di topi e zanzare".

Alla presentazione del piano ’scalandroni puliti’ c’erano anche Piero Mantellassi del Consorzio Nautico Livorno e Alessandro Montesano in rappresentanza di Arci Pesca. Mantellassi ha ringraziato, ma ha osservato che "nello specchio acqueo dei fossi passa periodicamente il barchino di Labromare (su incarico dell’Autorità Portuale) per la pulizia di sua pertinenza. Posso confermare che il lavoro svolto è del tutto inadeguato".

Monica Dolciotti