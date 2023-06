Scali Saffi, spalletta transennata: da mesi si aspettano i lavori

Livorno, 16 giugno 2023 – La spalletta degli Scali Saffi retro Mercato delle Vettovaglie da mesi è transennata perché deteriorata con più punti che hanno ceduto. È stato segnalato più volte.

Il tratto ammalorato è lungo una decina di metri fino al ponte di via Novelli che porta sugli Scali degli Olandesi.

Come più volte segnalato, permane anche lo stato di degrado sugli scalandroni degli Scali Saffi lato via Bosi e via Del Fante, dove proliferano erbacce e rifiuti abbandonati a terra.

Abbiamo così chiesto a chi spetta pulizia e manutenzione su spallette e scalandroni dei fossi. Autorità di sistema portuale ha risposto: "È competente il Comune per la parte delle vie d’acqua". Negli ultimi giorni abbiamo fatto d nuovo un giro sugli Scali Saffi e l’unico cambiamento che abbiamo notato è stato il taglio delle erbacce sullo scalandrone tra via Bosi e gli Scali degli Olandesi. Sullo scalandrone lato via del Fante, stessa situazione: erba alta e rifiuti. È spuntata anche una siringa usata da un tossico. La spalletta pericolante che ha ceduto in più punti è sempre transennata come immaginavamo.

Sui social intanto giorni fa qualcuno ha scritto: "Nei fossi del Pentagono del Buontalenti sarà disputata sabato 17 giugno la Coppa Barontini. Nel tracciato di gara c’è anche il Fosso tra gli Scali Saffi e gli Scali degli Olandesi che porta al Voltone e al Fosso Reale".

Questo fosso è indubbiamente malandato. All’altezza della Chiesa degli Olandesi inoltre c’è ancora la ferita causata dal crollo delle pietre dal muro di sponda sotto la spalletta. Avvenne negli anni’90. Le pietre finite nel fosso furono recuperate. L’intervento di ripristino spetta all’Autorità Portuale.

Monica Dolciotti