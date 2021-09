Scapigliato Srl è stata insignita del premio Pimby Green 2021 promosso da Fise Assoambiente, l’Associazione nazionale che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali. La cerimonia del premio Pimby Green si è tenuta a Milano. Il premio Pimby Green, che richiama l’acronimo di Please in my backyard – dal significato opposto rispetto a quello di Nimby, Non nel mio giardino – nasce, infatti, per dare...

Scapigliato Srl è stata insignita del premio Pimby Green 2021 promosso da Fise Assoambiente, l’Associazione nazionale che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali. La cerimonia del premio Pimby Green si è tenuta a Milano. Il premio Pimby Green, che richiama l’acronimo di Please in my backyard – dal significato opposto rispetto a quello di Nimby, Non nel mio giardino – nasce, infatti, per dare risalto a infrastrutture e impianti industriali che, nei territori in cui sono stati pianificati e realizzati, si sono dimostrati volani per lo sviluppo sostenibile e occupazionale, mostrando una visione strategica del bene comune e un atteggiamento costruttivo nel rispetto del territorio. "In Italia – dichiarano da Assoambiente – la realizzazione dei progetti di sviluppo è frenata non tanto dalla mancanza di fondi, quanto piuttosto da ostacoli burocratici e dal clima negativo di sfiducia e sospettointorno alle nuove infrastrutture, in primis quelle dedicate alla gestione dei rifiuti, e che coinvolge tutti, dai cittadini, a istituzioni". Scapigliato vince il premio col suo progetto “Fabbrica del futuro”: un ambizioso programma che si pone come obiettivo strategico quello di riconvertire la vecchia e importante discarica (la più rilevante di tutta la regione Toscana e una delle più importanti a livello nazionale), in un polo industriale innovativo, in grado di garantire la selezione ed il recupero dei rifiuti, per farli divenire materia prima seconda ed energia. La “Fabbrica del futuro” si articola in numerosi obiettivi. Un biodigestore anaerobico per trasformare la frazione organica della raccolta differenziata in biometano e compost, un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) in grado di incrementare il recupero di materia, la promozione per la realizzazione di serre agricole idroponiche alimentate coi cascami delle attività produttive degli impianti (energia, compost e biometano), come esempio tangibile di Economia circolare; la realizzazione del primo Centro toscano di ricerca e innovazione per l’Economia circolare. "Sono molto contento di questo importantissimo riconoscimento che premia uno sforzo eccezionale che stiamo compiendo, per ribaltare il paradigma della gestione del ciclo dei rifiuti ed, in particolare, le logiche dello smaltimento finale in discarica", commenta Alessandro Giari, pPresidente e A di Scapigliato.