Prima il tentativo di investire con l’auto l’ex marito, poi la fuga dagli arresti domiciliari e poi, secondo quanto riferisce l’avvocato Riccardo Gori, anche la rapina nel negozio dell’uomo minacciato con un coltello. La situazione è ormai molto pericolosa e probabilmente già stamani la donna potrebbe essere trasferita in carcere. I carabinieri di Piombino hanno accertato tramite una serie di riscontri (tra cui alcune testimonianze) che la donna ha violato gli arresti domiciliari uscendo di casa. E’ stata quindi denunciata per evasione e il giudice in queste ore deciderà il da farsi. Ma, vista la pericolosità dei comportamenti dovrebbe essere incarcerata. "Una situazione rischiosa e pericolosa – spiega Riccardo Gori, legale dell’ex marito aggredito – abbiamo raggiunto un apice che non avremmo mai voluto vedere".

E sul probabile arresto in carcere della donna – che potrebbe già avvenire oggi - l’avvocato sostiene che "ci auguriamo di giungere ad un momento per fermare le bocce. Sta diventando uno stillicidio, un crescendo di situazioni gravi. La denuncia per rapina è l’ultimo episodio a coronamento di una escalation pericolosa come l’episodio del tentativo di investimento. E la stessa persona stamani è entrata nel negozio del mio assistito si è impossessata di un coltello, (l’obiettivo sono sempre i soldi ndr), a quel punto il mio assistito è fuggito per evitare rischi maggiori".

La 42enne da tempo residente in città è conosciuta dalle forze dell’ordine per numerosi episodi di violenza contro l’ex marito e la figlia dei due. Il fascicolo parla di reati di maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, rapina e lesioni personali, nei confronti dell’ex coniuge e della figlia. Dopo il tentativo di investimento, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piombino hanno eseguito un’ordinanza di applicazione che prevede gli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, nei confronti della donna. I fatti risalgono alla notte del 23 ottobre, quando i carabinieri intervengono su Lungomare Marconi per quello che, apparentemente, viene descritto all’operatore della Centrale operativa dell’Arma di Piombino come un incidente stradale tra un’autovettura e un monopattino elettrico. Ma gli accertamenti dei carabinieri stabiliscono che non si trattava di un incidente. Una brutta storia di violenza che rischia di avere un epilogo anche peggiore se non si interviene rapidamente.

m.p.