Il trasferimento dalla spiaggia di Castiglioncello a quella di San Vincenzo si può dire che è stato un esperimento riuscito. Le uova di tartaruga Caretta Caretta trasportate da cala di Santa Lucia a Rimigliano in una spiaggia più sicura e adatta alla ’cova’ hanno dato vita a una ricca ni diata di piccoli. E’ stata una schiusa a sorpresa al nido di Ca retta caretta sulla spiaggia del Parco di Rimigliano. E che è proseguita per alcune notti, fino a raggiungere le 94 tartarughine su 109 uova totali. Prima sono emerse dalla sabbia 64 piccole tartarughe che si sono di rette velocemente in mare moni torate dai volontari dell’associa zione Tartamare, insieme ai vo lontari del Wwf. La data stimata per la nascita dei tartarughini era il 12 settembre. Come al solito pe rò, la spiaggia di Rimigliano ci ri serva delle grandi sorprese nel pomeriggio di mercoledì 8 infatti i volontari Stefano e Sara, facen do una passeggiata nei pressi del nido, si sono accorti della formazione di un cratere di emersione; subito hanno avvisa to la responsabile scientifica e alcuni volontari di Tartamare si sono immediatamente recati sul posto per monitorare la si tuazione. Intorno alle 2 di notte è emerso il primo grup po di tartarughine, molto nume roso, seguito poi, nel giro di un’ora, da un altro gruppetto di circa una ventina di piccoli, mentre l’ultima ritardataria è uscita intorno alle 6 del matti no, raggiungendo il mare in soli taria nella tenue luce dell’alba. Fortunatamente la spiaggia di Rimigliano è poco antropizzata e non presenta grande inquina mento luminoso, perciò i picco li sono riusciti a raggiungere l’acqua senza disorientarsi trop po a causa di luci artificiali. Chia ramente la sorveglianza del ni do è proseguita visto e le sorprese sono continuate per una settimana ancora. La schiusa delle 94 uova su 109 totali porta a rilevare per questa deposizione un successo dell’86,2%.