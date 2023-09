Aggressione all’Interporto, scatta un nuovo sciopero

Livorno, 24 settembre 2023 – Dopo il grave episodio che si è verificato venerdì sui piazzali della società Mercurio all’Interporto di Guasticce, dove i dipendenti della ditta in appalto Ruggiero in sciopero, sono stati minacciati e uno di loro è stato aggredito e colpito, finendo al pronto soccorso, sono arrivati i primi messaggi di solidarietà. Sono giunti dai portuali di ALP e dalla RSU dello stabilimento Piaggio di Pontedera.

"Il personale della Ruggiero Trasporti, che gestisce da circa un anno il servizio di movimentazione auto tra porto e interporto per conto della Mercurio, sono in sciopero contro alcuni licenziamenti, per la sicurezza e per il rispetto del contratto nazionale" ricorda il sindacato Usb al fianco di questi lavoratori".

Annuncia il sindacato: "Per domani lunedì 25 settembre sono state proclamate altre due ore di sciopero alle ditte in appalto all’autoparco il Faldo in modo da permettere la partecipazione dei lavoratori alla manifestazione davanti ai cancelli della Mercurio a Guasticce a partire dalle 8, alla quale invitiamo anche le realtà politiche del territorio e le istituzioni".

La RSU USB di ’ALP(Agenzia per Lavoro Portuale) intanto esprime "la massima solidarietà ai lavoratori della Ruggiero Trasporti in appalto alla Mercurio in sciopero, aggrediti fisicamente e verbalmente anche con appellativi razzisti. Ci schieriamo senza indugio al fianco di questi lavoratori che con coraggio manifestano per i loro sacrosanti diritti". Bolla come "metodi squadristi e mafiosi quelli messi in atto, che non ci intimidiscono".

Conclude la RSU USB di ALP: "Chi fa finta di non vedere tutto questo, sono gli organi di controllo come Autorità Portuale, Ispettorato del lavoro, ASL nonostante le denunce fatte in questi anni siano molteplici".

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene per dichiarare: "Le notizie sule tensioni che si sono registrate venerdì mattina davanti ai piazzali della Mercurio, non possono che determinare una forte preoccupazione. Il mio invito è a recuperare il clima di confronto democratico e rispetto che da sempre caratterizzano le relazioni sindacali nella nostra città. Auspico inoltre che il normale confronto tra le parti, permetta di superare le situazioni che si sono determinate, garantendo il piano rispetto dei diritti dei lavoratori".