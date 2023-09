Scippato in pieno giorno davanti al portone di casa da un giovane in sella a una bicicletta rosa

Livorno, 12 settembre 2023 – Un anziano di 80 anni, S.A., ha subìto uno scippo davanti al portone di casa sua, nel quartiere Venezia.

Mentre rientrava, camminando appoggiandosi al bastone perché ha difficoltà a deambulare, non ha fatto in tempo ad avvicinarsi al portone per aprirlo che uno sconosciuto in sella a una bicicletta rosa si è avvicinato furtivamente e lo ha scippato portandogli via il portafogli.

Tutto è accaduto in pieno giorno, in pochi secondi, alle 11 del mattino.

Nei giorni scorsi in Venezia era stata notata la presenza dello sconosciuto con la bicicletta rosa. I vicini di casa e i conoscenti del quartiere si sono stretti con affetto intorno all’ottantenne sconcertato e spaventato per quello che gli è capitato.

Pare che un testimone abbia visto bene lo scippatore e che sia disponibile a mettersi a disposizione delle forze dell’ordine.

Intanto i residenti della Venezia esprimono tutta la loro indignazione per quello che è capitato all’anziano. "La città è in mano ai delinquenti – Questa l’accusa più ricorrente – per colpa delle istituzioni che sono assenti".

M. D.