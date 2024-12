Scontri fra tifosi alla partita di basket, scattano denunce e Daspo: in 22 nei guai I fatti risalgono allo scorso 21 settembre al PalaModigliani di Livorno, pochi minuti prima della partita tra Lifilchem Roseto e Fabo Herons Montecatini Terme valevole per le final four di Supercoppa italiana di basket