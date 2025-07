Scontro con auto, morto scooterista

Incidente stradale mortale in via Leonardo da Vinci, alla periferia nord di Livorno. A perdere la vita è stato Fabio Peluso, 57 anni, livornese. Era in sella allo scooter martedì sera con la moglie Barbara Iervasi, 54 anni. All’improvviso intorno alle 22.30 una Fiat Panda ha provato a sorpassare lo scooter e nel farlo ha urtato il mezzo a due ruote. Tanto è bastato per farlo sbilanciare e rovinare al suolo: l’uomo che era alla guida dello scooter è finito contro un muretto a lato della strada riportando lesioni che non gli hanno lasciato scampo. La moglie ha riportato più ferite e traumi ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Livorno in codice rosso. L’auto che ha speronato lo scooter, per l’alta velocità e l’urto si è ribaltata, ma il conducente (di 47 anni e originario di Pisa) ha riportato solo lievi traumi ed è finito anche lui in ospedale, ma in codice giallo.

Proprio in ospedale l’automobilista è stato sottoposto ai test del caso ed è risultato positivo all’alcol (con un tasso pari a 1.7 g/l) e alla droga (aveva assunto cocaina). Per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale, guida in stato ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. I due mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale, e le immagini dell’incidente sono state riprese da alcune telecamere presenti nella zona.