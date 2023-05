Scontro fra auto e scooter, ferito un ragazzo di 25 anni

Livorno, 20 maggio 2023 - Incidente stradale con un giovane ferito stamani verso le 7 in zona porto.

In uno scontro che ha coinvolto un’auto e uno scooter in via della Cinta esterna, all’altezza del parcheggio davanti al Mercatino americano, un ragazzo di 25 anni in sella al motorino ha riportato alcuni traumi alle gambe.

Sono intervenuti i volontari di un’ambulanza della Svs, quelli della Misericordia di Livorno con medico e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi.