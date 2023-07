Scontro fra un autobus e una bici, ferito un ragazzo di 15 anni

Livorno, 14 luglio 2023 – Ancora un incidente stradale che ha avuto come sfortunato protagonista un ragazzo in bicicletta.

E’ successo nella notte appena trascorsa, intorno all’una, nel viale Boccaccio. E’ qui che c’è stato uno scontro fra un autobus e una bicicletta, con in sella un ragazzo di 15 anni che è stato subito soccorso dai volontari di un’ambulanza della Svs. Le sue condizioni non sono parse gravi, per fortuna, ma è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. E’ intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi.