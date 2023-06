Scontro fra un’auto e un bus in via Mondolfi, ferita una persona

Livorno, 13 giugno 2023 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Mondolfi, fra Ardenza e Antignano. C’è stato uno scontro che ha coinvolto un’auto e un autobus. La dinamica esatta è ancora in corso di accertamento, ma parrebbe che la vettura si sia immessa sull’Aurelia nel momento in cui transitava il bus. Una persona è rimasta ferita ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza della Misericordia di Montenero.

L’incidente si è verificato all’altezza della chiesa nuova di Banditella, scenario purtroppo già noto per episodi di questo tipo. I residenti hanno chiesto più volte la costruzione di una rotatoria nella zona, perché quel tratto di strada invita particolarmente alla velocità.

Anni fa, nei vecchi progetti che prevedevano l’ospedale a Montenero, erano state previste due rotatorie e il ponte più largo nella curva prima del Gallaccio.