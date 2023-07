Scontro frontale fra auto e moto: ferito gravemente un diciottenne

Seccheto (Isola d'Elba, Livorno), 31 luglio 2023 – Scontro frontale tra auto e moto vicino alla nota spiaggia di Cavoli (in località Seccheto all'isola d'Elba) questa mattina 31 luglio intorno alle 10.

Un diciottenne milanese a bordo di uno scooter si è scontrato frontalmente, in circostanze ancora da chiarire, con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il giovane ha fatto un balzo di oltre 4 metri riportando un politrauma importante.

Secondo quanto riportato dal personale medico della Croce Rossa di Campo nell'Elba sarebbero stato evidenti un trauma facciale e al bacino. Il diciottenne è stato trasportato con il Pegaso all'ospedale di Cisanello. Sul posto la Municipale di Campo nell'Elba sta ricostruendo l'accaduto.

Sia Seccheto che Cavoli sono spiagge molto conosciute della Costa del Sole elbana. In particolare Cavoli, con un meraviglioso arenile di sabbia granitica inserito in una baia da sogno, è la spiaggia più famosa e modaiola dell'isola, con animazione per i giovani in cerca di divertimento. Il luogo era adibito alle cave di granito fin dai tempi dei Romani, da lì il toponimo del nome che deriverebbe da Cavulae, appunto cave in latino.

di Valerie Pizzera