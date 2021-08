Livorno 12 agosto 2021 - Incidente stradale itorno alle 20 a Livorno tra due scooter e una bicicletta all'incrocio tra via Garibaldi e via Palestro. I conducenti dei due scooter per evitare una bicicletta si sono urtati ecala fine sono finiti contro la bici. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone: due per ogni scooter e il ciclista. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze di Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia e un medico del 118.

I feriti, per fortuna non gravi, con traumi agli arti e escoriazioni sono stati immobilizzati e caricati sulle ambulanze dirette al pronto soccorso. L'incrocio tra via Palestro e via Garibaldi è molto trafficato e nonostante sia dotato di impianti semaforici, è rischioso. Qui infatti si sono già verificati incidenti.

M.D.