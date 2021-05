Livorno, 13 maggio 2021 - Gravissimo incidente stradale mercoledì sera dopo le 23 alla periferia della città. Un ragazzo di 22 anni è ricoverato all'ospedale in condizioni estremamente gravi in seguito all'impatto contro un marciapiede in via di Levante mentre viaggiava in sella al suo scooter.

Il giovane avrebbe subito l'amputazione di un arto inferiore.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale ma, a quanto sembra, il ragazzo avrebbe fatto tutto quanto da solo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

I soccorsi sono stati prestati da Svs Ardenza e Misericordia di Livorno.