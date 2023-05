Scoperta compravendita a nero di carburante: evasione per un milione e mezzo di euro

Livorno, 5 maggio 2023 – Nell'arco di 4 anni avrebbe compravenduto ‘in nero’ 6 milioni di litri di benzina senza piombo, evadendo Iva per 1,5 milioni di euro. È quanto contestato dalla guardia di finanza di Livorno a un'impresa del settore carburanti.

La ditta è stata ispezionata nell'ambito di controlli nel settore delle accise e dei carburanti svolti dalle fiamme gialle.

In particolare, si spiega in una nota della Gdf, l'impresa avrebbe avuto "due enormi cisterne carburanti piene di benzina senza piombo, per le quali però” non avrebbe esibito alcuna prevista documentazione attestante il regolare ingresso/acquisto di carburante e relativa uscita/vendita.

I finanzieri sarebbero poi riusciti a ricostruire l'effettivo e reale carico/scarico del carburante degli ultimi 4 anni, arrivando a contestare una "violazione di Iva dovuta per oltre 1,5 milioni di euro, a fronte di oltre 6 milioni di litri di benzina senza piombo venduta senza rilasciare alcun documento fiscale”.