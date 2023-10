Scoppia una lite e viene accoltellato: 40enne portato in ospedale

Livorno, 7 ottobre 2023 – Un’altra aggressione violenta in centro a Livorno. Un uomo di 40 anni di nazionalità albanese è stato accoltellato in via dell’Origine, al culmine di una lite con altre persone e ora si trova in ospedale con una ferita all'addome: non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, quando sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per risalire a tutte le persone coinvolte, c'era a terra solo il ferito che è sempre rimasto cosciente.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 17.30 di oggi, quando per motivi ancora in fase di accertamento, alcune persone hanno cominciato a discutere animatamente in strada. La discussione è degenerata in una colluttazione con armi da taglio in cui ad avere la peggio è stato il 40enne raggiunto all'addome da una coltellata.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero che hanno portato l'uomo in ospedale in codice rosso con una profonda ferita all'addome.