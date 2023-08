Elba, turisti investiti da scoppio di una bombola mentre passeggiano, uno grave

Rio, 25 agosto 2023 – Due giovani turisti ustionati dallo sfiato di una bombola del gas. Il grave incidente è accaduto nella mattina di venerdì intorno alle 10 nel centro storico di Rio (isola d’Elba) in un vicolo a due passi da piazza del Popolo. I due feriti hanno diciannove anni entrambi e sono veneti.

Secondo quanto ricostruito la bombola era posizionata all’interno di una cucina in un’abitazione privata del piano terra quando, per motivi in fase di accertamento avrebbe sfiatato creando delle fiamme molto imponenti.

Il fuoco avrebbe colpito i due giovani turisti italiani che passavano di lì per caso. Uno dei ragazzi sarebbe grave, le fiamme e il forte calore lo avrebbero colpito in testa e nei capelli, è stato disposto il suo trasporto con il Pegaso all’ospedale di Pisa.

L’altro giovane è stato colpito ad un braccio è stato trasportato all’Ospedale Civile di Portoferraio. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Misericordia di Rio, la Misericordia di Porto Azzurro e la Pubblica Assistenza di Capoliveri.