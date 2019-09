Livorno, 28 settembre 2019 - Sono giorni di drammatica attesa. Giorni decisivi per le condizioni di salute di Valentina Rossetti e Giuliano Geri, rimasti gravemnente ustionati e feriti nell’esplosione che si è verificata domanica sera nella loro casa alla California in via Ederle. Mentre Samuele, il figlio di Valentina, sta meglio ed è per fortuna fuori pericolo, preoccupano ancora le condizioni dei due adulti della famiglia. Hanno ustioni su circa il 50% del corpo e sono in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello. Valentina ha respirato anche i gas venefici dell’esplosione ed ha avuto problemi ai polmoni. E’ chiaro che ogni giorno che passa è un piccolo mattoncino sulla via del miglioramento, ma per ora i medici non si sbilanciano, in casi come questi la prudenza è obligatoria.

Sul fronte delle indagini, dopo i nuovi sopralluoghi del vigili del fuoco nell’appartemento di via Ederle, si è fatto più chiaro il quadro della situazione. Secondo quanto appurato, lo scoppio sarebbe stato determinato da una valvola del gas metano inavvertitamente aperta. Nella casa erano stati fatti dei lavori per installare una bombola di gas gpl da utilizzare per la cucina in alternativa al metano. Ma la valvola del metano non è stata ‘messa in sicurezza’ con un apposito tappo che si avvita ed evita perdite per aperture accidentali. Per questo motivo è stato indagato, per lesioni gravi, il tecnico che ha eseguito i lavori. Naturalmente dovranno essere fatti ulteriori accertamenti perizie nell’appartamento e appena sarà possibile saranno sentite anche le testimonianze delle vittime dell’esplosione.