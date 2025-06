Scuola, feste per gli esami superati: Livorno proibisce i coriandoli di plastica

Livorno, 25 giugno 2025 – Divieto di utilizzare coriandoli o prodotti simili in plastica durante i festeggiamenti legati alla conclusione degli esami della scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo prevede un'ordinanza del sindaco di Livorno Luca Salvetti. Il divieto, si spiega in una nota, rientra nella politica del Comune di Livorno impegnato da tempo nelle campagne «Plastic free» a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città. L'approssimarsi dei festeggiamenti legati alla conclusione degli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado può comportare, appunto, l'utilizzo di coriandoli, stelle filanti e altri prodotti simili in plastica. Questo determinerebbe la dispersione dei materiali sul suolo pubblico costituendo una fonte di inquinamento, in particolare delle acque superficiali e del mare a causa del trasporto in caso di pioggia. In caso di violazione dell'ordinanza previste sanzioni da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. La polizia locale è incaricata del controllo.