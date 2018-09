Livorno, 26 settembre 2018 - Un 18enne, di origine tunisina, è stato denunciato dalla polizia di Livorno per «atti osceni in luogo pubblico frequentato da minorenni», dopo che, stamani, nel corso di controlli antidroga mirati davanti a una scuola superiore cittadina, alla richiesta di documenti ha dato in escandescenze denudandosi e mostrando le parti intime agli agenti, ai passanti e agli studenti in gran parte minorenni che stavano entrando nell'istituto.

Gli agenti in borghese della squadra mobile avevano notato il giovane che verso le 8.20, orario di ingresso degli studenti, con fare sospetto si aggirava vicino all'ingresso dell'istituto. Alla richiesta di documenti per un controllo però il 18enne ha subito manifestato segni di insofferenza cominciando a urlare e denudandosi. A quel punto è stato bloccato, subito coperto e poi accompagnato in questura dove è stato denunciato.