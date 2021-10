Un milione e 600 mila euro di contributi per opere pubbliche dal Fondo per gli investimenti delle isole minori. È la somma dei contributi che sono stati assegnati al comune di Capoliveri per la realizzazione di importanti opere pubbliche sul territorio comunale. "Somme – spiega l’amministrazione comunale - che serviranno per interventi sugli...

Un milione e 600 mila euro di contributi per opere pubbliche dal Fondo per gli investimenti delle isole minori. È la somma dei contributi che sono stati assegnati al comune di Capoliveri per la realizzazione di importanti opere pubbliche sul territorio comunale. "Somme – spiega l’amministrazione comunale - che serviranno per interventi sugli edifici scolastici comunali e per la riqualificazione della strada ex militare di Lacona". "In particolare grazie a questi importanti contributi pubblici – puntualizza il presidente del Consiglio comunale Gianluca Carmani (foto)- sarà possibile procedere alla realizzazione della nuova sezione Primavera per la prima infanzia (circa 380.000 euro) e alla ristrutturazione della scuola primaria De Amicis (oltre 546.000 euro), nonché alla riqualificazione ed all’adeguamento della strada ex militare di Lacona con contestuale realizzazione di pista ciclabile (740.870), tutti interventi che saranno realizzati con cofinanziamento comunale. Opere fondamentali per il nostro territorio, a partire dagli interventi sull’edilizia scolastica". "L’iter amministrativo è alla fase finale – conclude l’assessore per le politiche di Lacona, Alessio Bellissimo - si tratta di un importante traguardo raggiunto dagli uffici comunali e dai collaboratori del comune di Capoliveri che porterà alla realizzazione di servizi fondamentali per tutto il territorio comunale e riguarderà anche la frazione balneare di Lacona con un intervento, quello della riqualificazione della strada ex militare con contestuale realizzazione della pista ciclabile, che va a migliorare la realtà locale sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi. Un’opera pubblica che Lacona attendeva da tempo e che presto finalmente vedrà la luce".