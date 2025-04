Scuole Borsi, in estate i lavori per la riqualificazione dell'immobile

Livorno, 29 aprile 2025 – Partiranno durante l’estate i lavori di riqualificazione dell’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado “Giosuè Borsi”, situata in via dei Cavalieri. L’intervento, finanziato dalla Giunta comunale con un investimento di 305mila euro, prevede importanti opere di manutenzione straordinaria su facciate e copertura dell’immobile, di proprietà comunale, che si trova all’interno del Pentagono del Buontalenti, tra via dei Cavalieri, via della Misericordia, via della Coroncina e via Santa Fortunata.

Il progetto si affianca al già previsto risanamento della palazzina in via Caduti del Lavoro, dove hanno sede il centro infanzia “Il Piccolo Principe”, il CRED e il CIAF.

L’edificio della scuola risale al 1952 per quanto riguarda il piano terra e il primo piano, rivestiti in lastre di travertino, mentre il secondo piano, completato nel 1963, presenta facciate in intonaco civile. Le condizioni dell’immobile richiedono oggi un intervento significativo, in particolare sul tetto e sugli intonaci esterni del secondo piano.

È una struttura che sicuramente necessita di manutenzione straordinaria, soprattutto per quanto riguarda il manto di copertura del tetto e gli intonaci esterni, in particolare quelli del secondo piano.

L’intervento comporterà l’utilizzo di ponteggi lungo il perimetro dell’edificio, per questo motivo i lavori inizieranno dopo la conclusione del corrente anno scolastico.

Il progetto prevede la posa di una nuova guaina a protezione del lastrico solare, il risanamento delle facciate con scarifica delle parti degradate dalle infiltrazioni e il recupero degli elementi in cemento armato con trattamento protettivo, la posa in opera del nuovo intonaco esterno, il risanamento del porticato d’ingresso da via dei Cavalieri, l’eventuale sostituzione delle lastre in marmo del rivestimento danneggiate e il lavaggio delle superfici.