Livorno, scuole chiuse: allerta meteo arancione, ecco le altre attività che si fermano

Livorno, 13 marzo 2025 – Scuole tutte chiuse a Livorno nella giornata di venerdì 14 marzo. Gli istituti di ogni ordine e grado, dall’asilo fino alle scuole superiori, fermeranno le lezioni a causa dell’allerta meteo arancione che interessa la città.

L’allerta sulla città di Livorno è doppia: c’è quella per rischio idraulico, con il possibile innalzamento del livello dei corsi d’acqua, e quella per temporali. Si prevede dunque tanta acqua sul capoluogo labronico.

Allagamenti a Livorno in una foto di repertorio. Scatta un'allerta arancione sulla città e le scuole vengono chiuse

"Sono previste precipitazioni diffuse e localmente persistenti, anche temporalesche, con massimi significativi, venti di libeccio con raffiche fino a 60-70 km/h e mari molto mossi", si legge in un comunicato del Comune che dunque segnala anche vento forte.

L'allerta meteo per la Toscana per la giornata di venerdì 14 marzo

Non solo scuole: la giornata di venerdì prevede la chiusura dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura delle ludoteche comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale.

Le allerte arancioni si estenderanno fino alla mezzanotte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.

"Per motivi precauzionali – dice ancora il Comune – sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione”.