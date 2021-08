La ’tessera verde’ rimane sempre il nodo più grande da sciogliere, anche a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Nella conferenza stampa, tenutasi nella Sala Conferenze del Comune, il Sindaco Luca Salvetti non ha però esitato a snocciolare dati confortanti e rassicuranti in vista del tintinnio della prima campanella. Il primo cittadino ha esordito con un rapido sguardo al passato: "Lo scorso anno, la struttura comunale di Livorno ha reagito alla grande di fronte ad una situazione tutt’altro che facile, controllando al meglio i positivi grazie all’isolamento ed interrompendo, solo in due casi, il regolare svolgimento delle lezioni". Ha poi affermato: "La campagna di vaccinazione ha garantito una maggior...

La ’tessera verde’ rimane sempre il nodo più grande da sciogliere, anche a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Nella conferenza stampa, tenutasi nella Sala Conferenze del Comune, il Sindaco Luca Salvetti non ha però esitato a snocciolare dati confortanti e rassicuranti in vista del tintinnio della prima campanella. Il primo cittadino ha esordito con un rapido sguardo al passato: "Lo scorso anno, la struttura comunale di Livorno ha reagito alla grande di fronte ad una situazione tutt’altro che facile, controllando al meglio i positivi grazie all’isolamento ed interrompendo, solo in due casi, il regolare svolgimento delle lezioni". Ha poi affermato: "La campagna di vaccinazione ha garantito una maggior tranquillità all’interno delle aule; al contempo, però, si sono sollevate diverse criticità per quanto riguarda il green pass. Attualmente, per nidi e scuole d’infanzia, abbiamo 143 insegnanti, pochissimi dei quali non vaccinati. Quest’ultimi, a seguito di un tampone negativo, potranno comunque mostrare il green pass ad uno degli operatori Cooplat, che tutte le mattine, all’ingresso, svolgeranno questa funzione, resa un po’ macchinosa per motivi di privacy". Il Comune ha infatti disposto il servizio di controllo all’ingresso delle scuole da personale Cooplat, circa 16 addetti per altrettante strutture. Il sindaco ha aggiunto: "Dal primo settembre, 1800 bambini inizieranno l’anno scolastico con zero criticità, grazie soprattutto all’assunzione, a tempo indeterminato, di dieci nuove unità di personale, che, sommate alle 21 dell’anno scorso, ci fanno raggiungere un numero rassicurante per i servizi scolastici. Oltre a ciò, i 6 milioni di euro impiegati per riparazioni strutturali (come la messa in sicurezza antincendio) ci consentono di essere pienamente fiduciosi in vista dell’imminente ripresa". Anche Libera Camici, vice sindaco, si è è detta soddisfatta, sottolineando la novità presenti quest’anno: "Grazie a grandi sforzi, ci siamo assicurati nuovi servizi di sostegno per i bambini con disabilità che saranno seguiti da personale autorizzato. Tra le rispettive famiglie, si potranno creare dei gruppi di confronto e si potrà coinvolgere chi ha vissuto già quest’esperienza, per facilitare i nuovi arrivati e dare consigli in un periodo così delicato per l’inserimento del figlio". Ha poi proseguito: "Questo tipo di facilitazione è estesa anche alle famiglie straniere, per consentire loro una miglior ambientazione".

Dunque la scuola dell’infanzia riparte con la stessa organizzazione dello scorso anno, a parte la novità del controllo dei green pass. "Fino ai sei anni, persiste il non uso delle mascherine, che vale solo per gli insegnanti – chiariscono gli amministratori – ricordiamo, fino alle scuole medie, il nostro impegno per quanto riguarda le mense, il cui funzionamento è già stato stabilito grazie a doppi turni, e trasporti, con progetti come il Pedibus che sarà riproposto. Il distanziamento, come decretato, sarà sempre rispettato e interverremo qualora si presentino situazioni che non lo permettano". L’anno scorso solo due scuole sono state chiuse per un breve periodo a causa dei contagi, poi il sistema ha comunque retto con le ’bolle’ ovvero con le chiusure mirate alle classi coinvolte da casi di positività. In coro, i due hanno poi affermato: "Il livello dei servizi livornesi si conferma un pilastro e, al tempo stesso, un laboratorio, dato che saremo i primi a ripartire. Il 3 settembre inizierà il percorso d’inserimento con bambini e genitori. E dal 6 settembre il via a pieno regime. (Ha collaborato all’articolo Edoardo Lucarelli studente del Liceo Classico).