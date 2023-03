Se il canto aiuta la salute degli anziani Iniziativa dell’Auser, come partecipare

’Salute in canto’, una nuova iniziativa dell’Auser di Venturina Terme, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Campiglia e del Cesvot, ed è organizzata in collaborazione con l’associazione ’In prospettiva’ per favorire il benessere delle persone non più giovani. "Si tratta di un progetto che unisce il piacere del canto, per il quale non bisogna avere particolari predisposizioni, con una disciplina riconosciuta a livello scientifico e medico - spiega Francesco Vanni presidente Auser - l’obiettivo è l’inclusione di persone fragili affette da patologie o chi semplicemente intende svagarsi con noi per un paio di ore o chi ama la musica e il canto, attraverso i quali miglioreranno la propria autostima, il proprio ruolo nelle relazioni interpersonali, a cambiare la respirazione riducendo ansia e stress". Il corso sarà tenuto da Simona Nannini, cantante e insegnante di canto. Il progetto ’Salute in canto’ permetterà anche di fare movimento - continua Vanni - l’ascolto della musica e l’interiorizzazione del ritmo. L’obiettivo della cantoterapia è quello di recuperare la dimensione ludica e quella terapeutica dell’attività canora, stimolando il movimento e l’orecchio tramite l’uso di giochi ritmici e di attenzione". Per info e iscrizioni telefonare allo 0565850618, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9 - 12, e lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18. Abbiamo intenzione – conclude – di strutturare un progetto simile anche per i bimbi delle primarie, magari coinvolgendo le scuole col supporto della dirigenza scolastica".