Un contenitore mangia plastica per ripulire il mare e la foce dei fiumi. Questo dispositivo ribattezzato ’Seabin’ è stato attivato ieri nello specchio di mare al circolo della pesca al moletto Nazario Sauro a Livorno grazie all’iniziativa di Coop e LifeGate promotori del pogetto LifeGate PlasticLess. Il dispositivo Seabin (cestino mangia-plastica) oltre che a Livorno entra in funzione anche a Castiglione della Pescaia (Grosseto) nella Darsena comunale. Permetterà di recuperare 500 chili l’anno di rifiuti galleggianti, comprese plastiche, microplastiche e microfibre dalle acque marine. L’iniziativa è nata anche grazie alla collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Livorno, Unicoop Tirreno, il Circolo Pesca Nazario Sauro Livorno (presieduto da Enzo Persico) e Aamps che si farà carico del riciclo delle plastiche ripescate con il ’Seabin’.

Il progetto è stato presentato ieri a Porta a Mare dal direttore generale di Unicoop Tirreno Piero Canova, Renata Pascarelli direttore qualità Coop Italia e dall’assessore all’ambiente di Livorno Giovanna Cepparello affiancata dal direttore generale di Aamps Raffaele Alessandri. L’assessore ha voluto evidenziare come "l’adesione del Comune a questa campagna è coerente con la sua politica plastic free. Il ’Seabin’ non solo sarà utile a ripulire le acque del mare (nel nostro caso) da plastiche e microplastiche, ma ci fornirà un riscontro oggettivo delle condizioni di contaminazione del mare". La Pascarelli ha ricordato che il ’Seabin’ "filtra l’acqua 24 ore su 24 e necessita di essere svuotato di continuo per proseguire a operare. Perciò cerchiamo partner collaborativi come il circolo pesca Nazario Sauro di Livorno che ha accettato di gestire il dispositivo". Ha inoltre precisato: "A Genova un analogo ’Seabin’ ha raccolto in un anno 1600 kg. tra frammenti e micro fibre di plastica".

Il direttore generale Unicoop Canova ha invece messo in evidenza la collaborazione con l’Acquario di Livorno per diffondere alle nuove generazioni una maggiore sensibilità sulla salvaguardia ambientale del mare. Il biologo dell’Acquario Giovanni Raimondi ha ricordato a sua volta la collaborazione con l’università di Pisa sulla sperimentazione di nuovi materiali interamente biodegradabili. A questo proposito la professoressa Maurizia Seggiani del corso di Ingegneria civile all’Università di Pisa ha spiegato che "all’Acquario di Livorno stiamo testando i bio-polimeri degradabili in acqua di mare. Resta però valido il principio che le plastiche non devono mai finire in mare".

Monica Dolciotti