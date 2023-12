Sedicenne accoltellato in strada, è ricoverato in gravi condizioni

Livorno, 11 dicembre 2023 – Un sedicenne di origini egiziane è stato accoltellato alla schiena dopo essere stato aggredito al culmine di una lite in strada.

Il grave episodio si è verificato in via della Galere dopo le 22 di venerdì, in pieno centro.

La strada è frequentata sovente da extracomunitari.

Il sedicenne accoltellato è stato soccorso e trasportato in codice roso in ospedale dove è stato operato d’urgenza. Pur essendo in gravi condizioni, non è però in pericolo di vita.

Alcuni testimoni hanno riferito che il ragazzo era con un gruppo di giovani stranieri che hanno iniziato a discutere animatamente fino a passare alle vie fatto. Uno dei giovani stranieri ha estratto un coltello e ha colpito alla schiena il sedicenne, che potrebbe essere uno dei minori non accompagnati sbarcati a Livorno con una delle navi ong e ospitato in città in un centro di accoglienza per minorenni.

Sul ferimento del sedicenne stanno investigando i carabinieri del nucleo operativo di Livorno. Sono stati i militari dell’Arma infatti ad accorrere sul posto quando è stato dato l’allarme al 112, il numero unico per emergenze.

Per capire l’esatta dinamica dei fatti determinante sarà la testimonianza del sedicenne accoltellato e di possibili testimoni. Ma anche le immagini di telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso quello che è accaduto in via delle Galere e la fuga dell’aggressore e dei complici, spariti all’arrivo dei soccorritori in ambulanza e dei carabinieri.

Questo episodio allarmante, riporta alla ribalta delle cronache la situazione nella quale si trovano alcune zone del centro a Livorno, limitrofe via Grande, frequentate, o abitate da soggetti extracomunitari dalle posizioni al limite della regolarità, o in condizione di clandestinità, che vivono di espedienti, o peggio gravitano negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti dove in più di un caso sono stati individuati dalle forze dell’ordine anche alcuni migranti richiedenti asilo.

Quello che è successo venerdì sera, anche se in apparenza potrebbe essersi trattato di una aggressione per futili motii (tutta da dimostrare), mette in evidenza con quale disinvoltura allarmante certi giovani stranieri circolino, per le nostre strade, armati di coltello, pronti a maneggiarlo per colpire avversari, o rivali incuranti delle conseguenze e di essere visti da testimoni.

Proprio questo desta particolare allarme tra i residenti del centro che invocano «più controlli la sera e di notte anche in centro».

di Monica Dolciotti