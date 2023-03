Seduto sulla spalletta, perde l’equilibrio e precipita nei Fossi al Pontino

I Fossi al Pontino (Foto Lanari)

Livorno, 11 marzo 2023 – Dramma sfiorato questa notte al Pontino. Un ucraino di 31 anni che era seduto sulla spalletta dei Fossi tra gli scali delle Cantine e piazza Garibaldi intorno alle 2,30 ha perso l'equilibrio ed è precipitato in acqua, sbattendo anche contro una delle barche ormeggiate.

Il trentunenne era con alcuni amici che subito lo hanno recuperato e soccorso. Era ferito, dolorante, ma non in gravi condizioni. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Svs con il medico del 118. L'ucraino è stato trasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti.