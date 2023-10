Sentinel Two, il drone che va da Livorno a Capraia in meno di un’ora

Livorno, 6 ottobre 2023 - Sentinel Two è il nome del drone in grado di compiere la traversata Livorno-Capraia (37 miglia, 68 chilometri di distanza) in un arco di tempo che varia tra i 55 e i 27 minuti a seconda della velocità di percorrenza (da 68 fino a un massimo di 160 km/h), volando a un’altitudine di 60 metri dal livello del mare in completa autonomia dopo la stringa di comando che programma la rotta da seguire.

E’ stato definito come "l'ultima frontiera della tecnologia a scopo di controllo, a un passo dal diventare realtà in Europa e dal rivoluzionare le attività di monitoraggio in ambito costiero-marittimo, inshore e offshore”. Il progetto inerente allo sviluppo della macchina, customizzata dalla società specializzata in produzione video Scovavento, gode del patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed è stato svelato nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre in Fortezza Vecchia. E’ stato presentato come la naturale evoluzione del progetto Sentinel One, drone ottocottero pensato per le operazioni a corto raggio, protagonista nel 2021 della traversata off-shore per la consegna di un piccolo medicinale da Livorno alla Gorgona, utilizzando il drone Sentinel I.

Al pubblico presente, il drone è stato mostrato in forma statica e descritto per le caratteristiche strutturali dall’ingegnere informatico di Scovavento Federico Di Napoli, con una breve dimostrazione in hovering per mostrare la fase di decollo e atterraggio (con un margine di errore di soli 50 centimetri), dato che non ha potuto effettuare la traversata in direzione Capraia a causa di "interferenze sul il traffico aeroportuale di Pisa”. Per quello servirà attendere le prossime settimane. Certo, la traversata, che prevede la consegna aerea di una medaglia consegnata direttamente nelle mani del sindaco capraiese Lorenzo Renzi, si farà e l’ambizione progettuale è notevole: dimostrare non soltanto l'affidabilità dei droni nella consegna dei piccoli oggetti nelle lunghe distanza, ma anche la loro utilità nelle attività di monitoraggio, controllo, tutela delle coste e di tutti i porti dell'arcipelago toscano.

"Noi di Scovavento non progettiamo droni - fa sapere Marco Fulvi -: li assembliamo e customizziamo, con l’intento di fornire un pacchetto chiavi in mano che faciliti la gestione di un sistema di controllo e monitoraggio. Non vogliamo essere sostitutivi ma integrativi a sistemi come Pegaso”. Queste le dichiarazioni di Matteo Parioli, segretario generale dell’AdSP, presente per l’occasione: “Quando Marco Fulvi di Scovavento ci ha proposto questa sperimentazione ho subito pensato ai risvolti di tale tecnologia nell’ambito dell’Autorità di sistema Un drone come questo, che già esiste, già può operare, quindi oltre la fase di sperimentazione, raggiunge l’Isola di Capraia, a 68 km da Livorno, in poco più di mezz’ora con un costo di volo ridicolo, risibile. Un AB 412 della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco ha un costo orario intorno ai 5mila euro. Immaginate ora un trasferimento di un medicinale prezioso, salvavita e urgente che dalla costa deve raggiungere l’isola: il trasferimento richiede organizzazione, logistica e costi da affrontare. Un’ora di volo di drone, invece, ha costi ridicoli”.

Prosegue Fulvi. “Quindi, a parità di tempo, la capacità di coprire una distanza di 60 chilometri ci consente di andare ad intervenire tempestivamente con costi abbattuti. Al di là dello scenario che riguarda Capraia, un drone come questo può essere usato per il trasporto di ben primari, di farmaci d’emergenza, documenti amministrativi importanti, trasferiti per esempio ad una nave in rada, senza dover più richiedere servizi di battellaggio, anche questi a fronte di costi e tempi onerosi. Stiamo parlando quindi di droni omni tempo: un mezzo che sostituisce per piccole esigenze di trasporto mezzi più costosi e complessi e non sempre possibili da garantire in caso di condizioni meteorologiche avverse».