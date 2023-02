"Vorrei una soluzione più stabile e non un letto in un dormitorio pubblico"

Paolo Mangani

Livorno, 28 febbraio 2023 - Sono trascorsi mesi, ma per Paolo Mangani, rimasto senza un tetto da quando si è separato dalla moglie, non è stata trovata una soluzione. Ha 52 anni, è invalido all’80% per cecità parziale. Percepisce 300 euro al mese e ha ancora la residenza a casa della ex moglie senza la quale non avrebbe diritto nemmeno all’assistenza sanitaria, o a qualsiasi altro servizio essenziale.

Urge per Paolo Mangani una risposta. Ovvero un riparo, un ricovero dove trascorrere il resto dell’inverno senza rischiare l’assideramento. Questo perché, come abbiamo già raccontato a novembre 2022, dopo essere finito in mezzo alla strada, si è ridotto a stare nella baracca di un orto nei pressi di Monterodondo. Questo dal maggio 2022. Per la sua precaria condizione di salute già ai primi freddi è finito più di una volta in ospedale. Qualche conoscente poi lo ha ospitato per alcuni giorni. Si è rivolto all’assistente sociale e all’ufficio casa del Comune (ha fatto domanda per l’emergenza abitativa), ma l’unica risposta che ha ricevuto è stata quella di vedersi assegnato per un periodo prestabilito un posto letto nel dormitorio pubblico.

"Dopo avere rifiutato questa sistemazione, esortato ad accettarla, mi sono adattato al dormitorio pubblico, ma restarci è impossibile. – ci dice Mangani – Una notte ho assistito a una scena da brividi. Uno straniero senza tetto con un coltello ha provato ad aggredire un altro uomo. Per fortuna la lite è stata sedata subito e non ci sono state conseguenze. Ma può una persona in difficoltà e disperata come me o altri, stare in una situazione del genere? Umanamente no...". Effettivamente le segnalazioni che arrivano sul dormitorio pubblico in via Terreni non sono confortanti.

Monica Dolciotti