Livorno, 15 gennaio 2019 - La quarta Sezione della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato un cittadino di origini albanese incensurato L.O., di 35 anni 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 830 kg tra marijuana e hashish del valore di 2 milioni di euro.

A dare la notizia sono stati il questore Lorenzo Sucari e il capo della squadra mobile Valentina Crispi. La notizia è giunta in questura da un anonimo, tramite il sistema telematico YouPol, che ha segnalato un uomo in possesso di un’arma, occultata all’interno di una autovettura Ford Focus di colore grigio.

Nella segnalazione veniva genericamente indicato il quartiere di residenza dell’uomo, in zona Montebello, e il tipo di auto, senza che venisse fornita nessun’altra indicazione. L'arresto in carcere, già convalidato, é avvenuto il 7 gennaio. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Forse la droga è arrrivata dall'Albania. Il trentenne risiede a livorno da anni ed ha un lavoro regolare.