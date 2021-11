Livorno, 16 novembre 2021 – La spedizione dichiarava come contenuto oggetti di arredo tra cui vasi, colonne portavasi, centrotavola e posaceneri provenienti dalla Cina ma ai funzionari della Dogana di Livorno è bastato un rapido controllo per individuare il celebre logo con la “testa di medusa” che identifica i prodotti della griffe Gianni Versace.

Le analogie con il marchio, comparate all’esiguo valore dichiarato all’importazione sebbene si trattasse di prodotti di non scarsa qualità, hanno fatto immediatamente scattare dubbi sulla possibile contraffazione. Dubbi confermati dalla perizia del titolare del marchio.

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno quindi proceduto al sequestro di 907 pezzi, probabilmente destinati alla vendita online, del valore stimato di circa 150mila euro. L’attività di indagine è stata affidata dalla Procura di Livorno al Reparto Antifrode dell’Ufficio Adm di Livorno con la denuncia della titolare della ditta importatrice, con sede in Campania, per il reato di introduzione illecita nel territorio dello Stato di merce contraffatta destinata alla commercializzazione e per il reato di ricettazione. Le indagini vanno avanti per scoprire eventuali altri coinvolti.