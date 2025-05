Servizi agli anziani, il bando per potenziare il supporto a domicilio

Livorno, 16 maggio 2025 - Il Comune di Livorno ha pubblicato un avviso finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a partecipare a un percorso di co-progettazione e gestione di attività legate al progetto PNRR “Autonomia degli anziani non autosufficienti”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Next GenerationEU. L’amministrazione comunale intende selezionare soggetti del Terzo Settore disposti a collaborare nella definizione e attuazione di interventi mirati al rafforzamento della rete dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale. L'obiettivo è sostenere e accompagnare le persone anziane nelle diverse fasi dell’invecchiamento, promuovendo un sistema integrato e coordinato di servizi incentrato sulla persona. La proposta progettuale dovrà focalizzarsi sul potenziamento dei servizi complementari alla domiciliarità, garantendo continuità assistenziale secondo un modello di presa in carico personalizzata. Tra gli interventi previsti vi sono: Assistenza domiciliare per le attività quotidiane; Attività di animazione e socializzazione; Servizi di trasporto per visite mediche, accesso a servizi sanitari e iniziative sociali; Consegna a domicilio di farmaci e pasti; Attivazione del telesoccorso. Per ciascun beneficiario è inoltre previsto un investimento tecnologico, attraverso la fornitura e l’installazione a domicilio di strumenti e dispositivi di domotica, a carico dell’Azienda per il Territorio Livornese (ATS). Il soggetto esecutore sarà incaricato anche di assistere l’anziano nell’uso corretto di tali tecnologie, al fine di massimizzarne l’efficacia. Il percorso di co-progettazione avrà inizio con la stipula della convenzione e si concluderà entro il 31 marzo 2026, salvo eventuali proroghe stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modalità di presentazione delle domande

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di mercoledì 28 maggio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it. Contestualmente, è richiesta l’invio della domanda anche via e-mail all’indirizzo: pcarletti@comune.livorno.it. Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle domande, criteri di selezione e gestione del servizio sono disponibili nell’avviso pubblico. Per eventuali chiarimenti, è possibile inviare quesiti scritti entro le 12 del 26 maggio 2025 all’indirizzo e-mail: pcarletti@comune.livorno.it.