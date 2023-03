Servizi sanitari nell’ex albergo Fs, il piano votato in consiglio comunale

Livorno, 31 marzo 2023 – L’ex albergo delle Ferrovie Italiane in via Provinciale Pisana, in disuso ormai da tempo, sarà usato temporaneamente per ospitare i servizi socio-sanitari oggi collocati nel distretto di Fiorentina. La proposta di deliberazione della giunta comunale e dello schema di convenzione tra Usl e proprietà dell’edificio (Immobilgest R.E Srl), sono stati votati dal consiglio comunale.

L’attuale distretto sanitario di via Fiera Sant’Antonino, secondo i piani dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, sarà interamente demolito e ricostruito per trasformarsi nella casa di comunità (una versione più moderna dei servizi sanitari territoriali, sul modello dell’intervento già fatto all’ex distretto di via del Mare) e sempre qui troverà posto anche l’ospedale di comunità.

Ci vorranno però quattro anni per vedere ultimati i lavori in via Fiera Sant’Antonino.

La proposta di deliberazione e lo schema di convenzione sono stati illustrati in consiglio comunale dall’assessore all’urbanistica del Comune di Livorno, Silvia Viviani.

La proposta di deliberazione della giunta è passata con il voto della maggioranza. Le opposizioni hanno votato contro.

Come si legge nell’atto "nel quinquennio 2022-26, è prevista la creazione di una Casa di Comunità Hub Livorno Nord aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 con una postazione di continuità assistenziale ed è destinata ad ospitare un Ospedale di Comunità (struttura per cure intermedie a bassa intensità di cura) da collocare nella sede di via Fiera Sant’Antonino. Nelle more della relativa esecuzione, è necessario trasferire le attività attualmente ospitate in via Fiera Sant’Antonino in altre strutture aziendali esistenti per mantenere costante l’erogazione dei servizi". Tra queste attività medico specialistiche, infermieristiche ambulatoriali, attività amministrative e Cup, consultorio ostetrico-ginecologico e anziani fragili, servizi sociali non autosufficienza e disabilità, attività di riabilitazione e vaccinale.

A questo scopo l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest "ha individuato mediante procedura a evidenza pubblica, – prosegue l’atto – un immobile in via Provinciale Pisana 282-284 di proprietà di Immobilgest R.E. srl adeguato alle esigenze socio-assistenziali, pur temporanee, da soddisfare collocato nella zona Nord della città, a circa 600 metri dal Centro Socio Sanitario Fiorentina".

Monica Dolciotti