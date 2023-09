Servizio civile alla Usl, disponibili 38 posti

Livorno, 21 settembre 2023 – C’è tempo fino a giovedì 28 ottobre 2023 per presentare domanda per uno 38 posti disponibili in ospedali e presidi territoriali anche a Livorno previsti dai progetti di Servizio Civile Digitale della Azienda Usl TOscana Nord Ovest.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi, retribuito con 507,30 euro. Prevede un impegno di 25 ore settimanali nell’arco di 5 giorni tra lunedì e sabato, con obbligo per il volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno fare domanda attraverso la piattaforma DOL al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it all'Ente Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento SU00503.