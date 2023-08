Sesto nido di tartaruga all’isola d’Elba: questa volta è sulla spiaggia dell'Innamorata a Capoliveri / Foto

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno) 1 agosto 2023 - Sesta nidificazione di tartaruga Caretta caretta all'isola d'Elba.

La mamma tartaruga ha scelto la spiaggia dell'Innamorata per deporre se le uova poco prima di mezzanotte, verso le 23,30.

Le foto

La segnalazione è giunta a Legambiente che ha avvertito i volontari più vicini. Così Francesca Fabrizi, Roberto Barsaglini e Stefano Luzzetti hanno potuto assistere in diretta allo spettacolo della natura. La tartaruga marina è stata immortalata sulla Spiaggia dell'Innamorata mentre scavava nella sabbia e poi riprendeva il largo. Sul posto alle prime luci dell'alba la "donna delle tartarughe" Isa Tonso, responsabile di Legambiente Arcipelago Toscano, che ci ha dato conferma ufficiale della nidificazione.

L'area è già stata messa in sicurezza, anche se per adesso in maniera provvisoria. Mamma tartaruga è stata chiamata "Maria", in onore della protagonista della Leggenda dell'Innamorata che si rievoca ogni anno il 14 luglio proprio su questa spiaggia.

Il 2023 è un anno da record: boom di nidi nel Mediterraneo Occidentale, complici i cambiamenti climatici e il surriscaldamento delle acque.

La stagione della nidificazione della Caretta caretta non è ancora finita ma sono già stati superati tutti i numeri delle precedenti annate In Italia 293 nidi: in testa alla classifica Sicilia (105), Calabria (86) e Campania (43). Impennata di nidi anche sui litorali di Spagna (22 nidi) e Francia (7 nidi).

di Valerie Pizzera