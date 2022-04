Sette nuovi laureati infermieri

Livorno, 1 aprile 2022 - Sette nuovi laureati in Infermieristica hanno discusso la propria tesi al Polo Didattico di Livorno che ha ospitato una nuova sessione del corso organizzato dall’Università di Pisa. A tagliare il traguardo del percorso triennale seguito dal responsabile della direzione didattica, Francesco Russo, sono stati: Valeria Amato, Ferdinando Bencreati, Giulia Biasci, Ilaria da Dio, Renato Silvestro La Peruta, Greta Notari e Dalia Pezzatini. Tra le valutazioni, anche un 110/110 Lode e due 110/110. Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare: Lorenzo Ghiadoni, Presidente del Corso di Laurea, la Segreteria del DAM dell'Università di Pisa per il supporto amministrativo, le Commissioni per il prezioso lavoro di collaborazione, la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni ai parenti dei neolaureati, il Dipartimento Infermieristico Ostetrico, la Formazione Aziendale con lo Staff del Polo Didattico di Livorno e tutti i neolaureati per il solenne momento che ha coronato un percorso che ha dovuto scontrarsi con tutte quelle difficoltà aggiuntive portate dal Covid sia all’interno delle aule di formazione sia nei setting ospedalieri.