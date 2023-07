Sferra calci a un disabile sul treno, poi colpisce e minaccia di morte anche gli agenti della polfer: arrestato

Livorno, 18 luglio 2023 – Ieri mattina, a bordo di un treno Intercity da Ventimiglia per Roma, un ragazzo africano senza biglietto ha colpito per motivi ignoti un passeggero disabile. Gli ha sferrato un calcio, ha ripetutamente inveito contro di lui, finché altri passeggeri non hanno richiamato l’attenzione del personale di bordo delle Fs.

Il capotreno ha chiesto a sua volta l'intervento della polfer, che ha preso in consegna il giovane una volta che il treno ha raggiunto la stazione di Livorno. Neppure l’intervento degli agenti, tuttavia, è stato facile e anche in ufficio il giovane ha continuato a dare in escandescenze in modo molto violento, aggredendo i poliziotti.

Un paio di loro sono finiti al pronto soccorso, insieme allo stesso ragazzo, che era anche senza documenti d’identità.

Ma non è finita qui. Anche all’ospedale, infatti, il ragazzo africano ha continuato ad agitarsi e a urlare in francese, di fronte ad altri pazienti in attesa delle visite e delle medicazioni. Ha anche minacciato di morte i poliziotti.

Alla fine è stato bloccato e portato in questura, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione e poi dichiarato in arresto.

Due gli agenti della polfer che hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie: a uno è stato diagnosticato un trauma cranico, all’altro un trauma facciale.