Sgomberata l’ex scuola occupata in Corso Amedeo

Livorno, 29 novembre 2023 – Nella mattinata di mercoledì è stata sgomberata la ex scuola d’infanzia “Quattro Stagioni” in Corso Amedeo 187, occupata abusivamente nell’estate del 2016. La liberazione dell’immobile si è svolta in modo pacifico. Nel passato la struttura era stata occupata da diverse famiglie che si trovavano in emergenza abitativa.

Nel tempo gli occupanti si sono ridotti a cinque, censiti nel settembre scorso. Ieri ce n’era uno solo, per il quale sono stati offerti alcuni giorni di sistemazione in albergo.

L’edificio è poi stato messo in sicurezza per impedire altre occupazioni.