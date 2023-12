Shopping di Natale in centro senza auto e con i bus gratis

Livorno, 6 dicembre 20233 – Con l’invito del sindaco di Livorno Luca Salvetti «a venire in città per gli acquisti natalizi non in auto, ma con gli autobus che saranno gratuiti per le festività», ieri nella sede di Confesercenti è stato presentato ’il pacchetto’ di eventi che animeranno il centro di Livorno, con le sue zone mercatali, a cura del Centro commerciale naturale Modì Buontalenti (patrocinio del Comune).

Questo sforzo si coniuga anche con la solidarietà. Lo ha sottolineato il presidente del Ccn Modì Simone Toschi: «Per la vigilia di Natale alle 16 in piazza Cavour è in programma ’Livorno in musica – Natale di beneficenza – tributo a Riccardo Cioni’ a cura di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau, con la partecipazione di Matteo Becucci».

Sarà l’occasione, ha precisato Toschi «per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo per il reparto di radiologia dell’ospedale di Livorno.

L’lban IT05E3608105138231921531932 dell’Associazione Culturale Golden memories dee jay full time Riccardo Cioni, fondata da Valerio Cioni, Brunella e Antonella Dini». Nella sede di Confesercenti c’era anche il primario di radiologia, dottor Michele Malventi: «In reparto abbiamo tre ecografi dei quali uno in uso al pronto soccorso e gli altri due se li dividono gli ambulatori e i reparti. In media facciamo 12mila eco l’anno, in gran parte dedicate a pazienti oncologici e la domanda cresce. Perciò la donazione di un nuovo ecografo per noi è preziosa perché potremo erogare più prestazioni».

Ma il calendario del Natale 2024 in centro (con esibizione di street band, Babbo Natale in slitta il 23 dicembre e cabaret con Marmugi in piazza Cavallotti il 10 dicembre), ha altre date da non perdere. Luigi Sena presidente del Consorzio Mercato delle Vettovaglie, ha annunciato: «L’8 dicembre dalle 15.30 al Mercato delle Vettovaglie consegneremo le targhe di riconoscimento agli esercenti, i nostri ’capitani coraggiosi’ che resistono contro le ’corazzate’ dei centri commerciali in periferia, con oltre 30 anni d’attività. Alle 17.30 accensione della luminaria esterna del Mercato».

M. D.