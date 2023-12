Si farà l’esame del Dna sullo scheletro trovato alla Valle Bendetta

Livorno, 11 dicembre 2023 – E’ ancora mistero fitto sul rinvenimento dei resti di una persona (non è stato ancora accertato se uomo o donna) in fondo ad un dirupo, nel bosco di Valle Benedetta, a poca distanza dal cimitero della frazione. È stato un cercatore di fiunghi nella mattinata di venerdì 8 dicembre a trovare il cadavere, ormai ridotto a uno scheletro, con la testa saccata dal collo poco distante.

La notizia è emersa solo il giorno dopo. A indagare su questo macabro rinvenimento gli investigatori della squadra mobile di Livorno, coordinati dal dirigente Giuseppe Lodeserto, coadiuvati dagli specialisti delle polizia scientifica, tra i primi a intervenire venerdì a Valle Bendetta, con il medico legale che ha fatto già una prima ispeziojne sui resti, che gli operatori della Svs (dopo il recupero effettuato dai vigili del fuoco, vista la natura impervia della zona) hanno provveduto a trasferire alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Su quello che resta del cadavere, saranno eseguiti accertamenti accurati, non esclusi test del dna, per verificare se corrisponda a quello di persone delle quali nei mesi passati è stata segnalata la scomparsa, anche a se a Livorno e provincia almeno di recente non sono state presentate denunce per sparizioni di persone, eccetto il caso di Nicola Svezi, 25 anni, universitario del corso di Storia Antica a Pisa, scomparso il 10 giugno 2021. Proprio nell’ambito delle denunce per sparizioni si sta rivolgendo l’attenzione degli investigatori livornesi.

Nei boschi di Valle Bendetta, il 24 marzo del 2013, fu trovato il cadavere di Mauro Gambicorti, un cacciatore di 72 anni sparito mesi prima, cercato a lungo invano, i cui resti furono trovati un gruppo di appassionati di soft air nel folto della boscaglia.

M. D.