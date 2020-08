Un turista perugino in vacanza sull’isola con la moglie, M.P. 45 anni, è rimasto seriamente ferito ad una gamba in un insolito incidente avvenuto ieri mattina poco prima delle 9 a bordo di un traghetto di linea della compagnia Toremar ormeggiato nella zona portuale del capoluogo isolano che si apprestava a partire per Piombino per uno dei consueti collegamenti giornalieri. L’uomo, in partenza dall’isola dopo avervi soggiornato per alcuni giorni, era appena entrato nel garage della nave con la sua moto di grossa cilindrata.

Sceso di sella stava spostando la motocicletta a piedi per parcheggiarla nel punto indicato dal personale di bordo quando all’improvviso – per cause in via di accertamento da parte degli uomini della capitaneria di Porto di Portoferraio che hanno effettuato effettuato i rilievi di legge – ha perso l’equilibrio ed è finito a terra venendo investito dal pesante veicolo. Nel violento impatto l’uomo ha riportato la sospetta frattura della tibia e del perone di uno degli arti inferiori. A prestargli i primi soccorsi, insieme al personale di bordo, è stata una dottoressa dal 118 che, libera dal servizio, stava rientrando sul continente.

Poco dopo sul posto sono arrivati i volontari della volontari della Misericordia di Porto Azzurro che, dopo aver stabilizzato il paziente e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio per gli accertamenti e le cure del caso.